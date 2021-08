Agricultor morre dentro de poço ao ser eletrocutado na área rural de São Miguel

Por volta das 11:40/hrs, deste domingo (22), um homem por nome de Osmar Alves de Oliveira de 47 anos, mais conhecido por “NENÊ”, acabou perdendo a vida, na linha 86, km 07, lado sul do municipio de São Miguel do Guaporé,

Segundo informações, Nenê teria descido em um poço de sua propriedade para fazer uma escavação devido o poço estar com pouca água, e estava usando uma bomba D’água para auxiliar nos trabalho, momento em que por motivos desconhecido foi eletrocutado.

Familiares conseguiram retirar a vítima do poço, levando para o hospital, mas Nenê já chegou sem vida.

Nenê era tio do vereador Fabiano da cidade de São Miguel do Guaporé, um homem muito conhecido, pois morava há muito tempo no municipio. Amigos lamentam nas redes sociais seu falecimento.

O corpo de Osmar será velado na casa dos familiares na linha 86, lado sul, a partir das 16:00/horas. Desde já os familiares agradecem as condolências dos parente e amigos.

Os trabalhos fúnebres está sendo realizados pela funerária Bom Jesus.

Fonte: Correio do Vale