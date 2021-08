Filho é morto a facadas pela mãe após discussão por causa de narguile

A vítima foi identificada por Marcia Fernanda Martins, de 30 anos.

Um crime passional, que culminou na morte de uma mulher, no município de Rolim de Moura/RO ocorreu por volta das 21h47min da noite de quarta-feira (18), na Rua Geraldo Dias Fiuza, no bairro Cidade Alta.

A vítima foi identificada por Marcia Fernanda Martins, de 30 anos, que foi executada a tiros, enquanto trafegava de carona em um automóvel VW Gol (veículo de aplicativo).

No interior do veículo estava o motorista e mais uma mulher, e estes não sofreram ferimentos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe rapidamente foi ao local, no entanto, constatou que a vítima não apresentava mais sinais vitais. A Polícia Militar e Polícia Técnica também foram acionadas a realizar respectivamente, o registro de ocorrência e os trabalhos periciais. Após os procedimentos de praxe, o corpo da vítima foi liberado para os serviços funerários.

Após o ocorrido, o autor do crime, identificado por Ismael Correas, de 35 anos, ex-marido da vítima, empresário no município no ramo de tapeçaria se apresentou na Unidade Integrada de Segurança Pública – UNISP e entregou a arma utilizada na execução do delito à polícia. A arma trata-se de um revólver calibre .22, com capacidade de oito tiros, sendo que 05 munições estavam deflagradas e 03 estavam intactas.

Informações dão conta que o casal havia se separado há pouco mais de uma semana.

Um pedido de prisão preventiva do acusado pelo crime de homicídio qualificado (feminicídio) foi deferido pelo Juizado da comarca de Rolim de Moura e nesta manhã de quinta-feira (19), a Polícia Civil com apoio da DEAM cumpriu a prisão preventiva de Ismael e realizou buscas em sua residência e em seu estabelecimento comercial.

Fonte: Alertarolim