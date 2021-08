Indígena de 67 anos luta contra onça em Chupinguaia e mata o animal, mas fica ferido

Nesta sexta feira dia 20 de agosto de 2021 foi a entrega do cheque para a APAE referente a campanha Pintando o 7 da Moveis Gazin com as APAES de todo Brasil que arrecadou 2.032.303,00. para a APAE de Alta Floresta arrecadou um valor de 7.028.00.

A Campanha foi no mês de julho e funcionava da seguinte forma: toda compra acima de R$ 100.00 a Gazin doa R$ 7.00 para APAE.

Para mais informaçõpes você pode conferir o valor da arrecadado é só acessar o Site.

www.pintando7gazin.com.br

Fonte: Florestanoticias.com

Veja as Fotos