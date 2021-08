A APAE de Alta Floresta recebe 7.028.00 da campanha Pintando o 7 da Moveis Gazin

A Associação dos Agropecuaristas de Alta Floresta, através de sua diretoria vem a Público comunicar pelo segundo ano consecutivo o CANCELAMENTO da tradicional festa do peão de Alta Floresta, o tradicional baile da rainha que aconteceria no dia 26 de junho de 2021 e a 32º Exposição dos Agropecuarista que aconteceria dias 28 a 31 de julho e 01 de agosto de 2021.

Tendo em vista que as vacinas ainda não são suficientes mais está chegando e o perigo de uma terceira onda ainda assola nosso pais e o Mundo essa diretoria decide por mais uma vez adiar esse evento que e de grande valia economicamente para nosso município.

Mais uma vez Pedimos a Compreensão de todos munícipes de Alta Floresta e Cidades Vizinhas, Patrocinadores, Pecuaristas e fornecedores.

2020 foi um ano difícil e 2021 acende a chama da esperança com a vacina em massa, tenhamos Fé que possamos estar todos juntos em 2022. Com nossa grande programação de 2020 com shows já contrato de Lucas Reis e Thácio no Baile da rainha. E na expoalta 2022 os Shows de Manutti, Maiara e Maraisa e Paraná.

Que Deus possa nos Ajudar.

Fonte: A Diretoria