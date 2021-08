Solicitação de renovação de licença de operação e outorga – Agnaldo Rodrigues

A (o) AGNALDO RODRIGUES CHAVES com sede à LINHA 47,5 COM 134, KM-30, LOTE 16, GLEBA 01, SETOR RIO BRANCO IV, no MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D’OESTE, Estado de Rondônia, devidamente cadastrado no CPF nº 190.732.912-91, torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em 06/08/2021, a SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO E OUTORGA DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAL para CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUAS COM USO NA PISCICULTURA (OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS).

Alta Floresta D’Oeste-RO, 06 de AGOSTO de 2021.

AGNALDO RODRIGUES CHAVES

CPF nº 190.732.912-91