DER conclui tapa-buracos na RO-383 entre Rolim de Moura e Santa Luzia d’Oeste

O Governo de Rondônia, por meio da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), inicia na quarta-feira (11), as atividades da unidade móvel do “Tudo Aqui” nos municípios de Pimenteiras do Oeste, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, oferecendo prestação de serviços gratuitos à população.

A coordenadora estadual do “Tudo Aqui”, Simone Brusman, esclarece que “o objetivo do projeto é atender pessoas com maior vulnerabilidade, que possuem dificuldades na locomoção para a unidade em Porto Velho. A unidade móvel faz esse meio social que o Poder Executivo oferta à população. É esperado que mais de 600 pessoas sejam atendidas nesta ação itinerante”.

CRONOGRAMA

Os atendimentos começam em Pimenteiras do Oeste, dos dias 11 a 13 de agosto, no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do município. Em seguida, a população de Cerejeiras será atendida na Escola Mundo da Criança, nos dias 14 e 15 de agosto.

Colorado do Oeste é o terceiro município no cronograma, com atendimentos na Escola Municipal Ângelo Angelin, entre os dias 16 a 18 de agosto. A última parada é no município de Cabixi, que atenderá nos dias 19 e 20 de agosto, na Câmara Municipal da localidade.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

A unidade móvel vai oferecer os seguintes serviços: emissão de Carteira de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), 2ª via da Certidão de nascimento e/ou casamento, Passe Livre do idoso, portadores de necessidades especiais e Carteira de Trabalho (CTPS).

Para a emissão de RG, algumas documentações são necessárias: duas fotos 3×4, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de endereço.

Em Porto Velho, os atendimentos acontecem normalmente nas duas unidades fixas: na Av. Sete de Setembro e no Porto Velho Shopping.