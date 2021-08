Natã Soares convida Defesa Civil-RO para reunião com Vereadores de Alta Floresta

Preocupado com a população que encontra-se em áreas de risco no Município de Alta Floresta D’Oeste-RO, o Vereador Natã Soares convidou a Defesa Civil do Estado de Rondônia para uma reunião com todos os parlamentares do Município, o qual foi tratado sobre atualização de leis, para que o município possa adequar-se com as legislações atuais a qual possibilitará o recebimento de recursos intermediados por parte da Defesa Civil que venham a trazer benefícios a população que encontra-se com moradias em situação de risco devido possíveis enchentes ou outros desastres naturais.

Participou dessa reunião o Major BM Castro e demais integrantes da Defesa Civil RO e também o servidor do município Anderson Guizolfe que foi capacitado através de curso da Defesa Civil a atuar de forma preventiva em situação de risco, na qual possa haver em nosso Município.

Fonte: Assessoria