Fórum de Alta Floresta cede para a sec de obras caminhão apreendido em operação

A operação policial teve início no mês de agosto de 2020 e teve como alvo a prática de crimes de peculato, falsificação de documento público, falsidade ideológica e associação criminosa. Conforme a polícia, funcionários do Banco do Brasil se uniram a falsificadores para subtrair dinheiro depositado de pessoas falecidas e lesar o patrimônio dos herdeiros.

A principal forma de atuação do grupo era através da falsificação de sentenças e outros documentos em processos de inventário e partilha, e certidões e escrituras lavradas em cartórios extrajudiciais. Os agentes identificaram a subtração em pelo menos três contas bancárias de pessoas falecidas, chegando a um valor aproximado de R$ 9,5 milhões.

De acordo com a Polícia Civil, os investigados se dirigiam até à agência bancária com a documentação falsa para fazer o saque e os empregados do banco, para dar cobertura à ação, deixavam de executar procedimentos de segurança aceitando a documentação falsa em troca de propina. Os empregados foram identificados como funcionários do Banco do Brasil.

O nome da operação é uma referência a uma obra literária publicada por Affonso Arino de Mello Franco, um escritor, político, diplomata e escritor brasileiro que teve o espólio lesado no esquema. O processo foi sentenciado no último dia 13 de agosto. Durante as investigações foram bloqueadas diversas contas bancárias e apreendidos vários bens, dentre esses os véiculos que foram destinados à Polícia Civil com a finalidade de apoiar as operações e investigações de combate a crimes.

Fonte:Assessoria Fórum Min. Aliomar Baleeiro