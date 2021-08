Rondônia recebe 74,4 mil doses de vacinas contra a covid-19

O Governo de Rondônia trabalha para que a vacinação em todos os municípios chegue a faixa etária de 18 anos ou mais. A informação foi dada pelo secretário estadual de Saúde, Fernando Máximo, durante o recebimento de 74.400 doses de vacinas contra a covid-19, enviadas pelo Governo Federal nesta segunda-feira (16).

A remessa foi recebida na Rede de Frio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), em Porto Velho, de onde saem para distribuição às seis regionais de saúde, que atendem os 52 municípios rondonienses. Das 74.400 vacinas, 52.650 são farmacêutica Pfizer e 21.750 da AstraZeneca. A remessa contemplará com a primeira e segunda dose a população com idade igual ou superior a 18 anos.

O secretário de estado de Saúde, Fernando Máximo, fez questão de lembrar que houve “um pacto entre os próprios municípios no Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) de Rondônia, que quem atingisse a faixa etária de vacinação de 18 anos deixaria de receber as vacinas de primeira dose que chegassem e essas seriam divididas entre os outros municípios que não atingiram os 18 anos, para que todos possam chegar a essa faixa etária, e só posteriormente haja a diminuição da faixa etária de forma unânime em todo o Estado de Rondônia”.

Máximo disse ainda que houve uma tratativa com o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e os secretários estaduais de saúde, sobre a questão de baixar a faixa etária do público alvo de vacinação para menor que 18 anos, em todo o pais. “Entretanto, foi solicitado a padronização da vacinação [igual ou mais que 18] para que, após isso, sejam expedidas as notas técnicas do Ministério sobre a questão”.

Nesta remessa as primeiras doses já serão distribuídas somente para os municípios que ainda não atingiram a faixa etária de 18 anos, em torno de 30 municípios.

Na última operação de vacinação ocorrida no município de Rolim de Moura, no final de semana, o Governo do Estado em trabalho conjunto com a prefeitura, conseguiu vacinar um público de 4.389 pessoas, baixando a faixa etária de 29 para 18 anos, com aplicação de doses das quatro vacinas, Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen.

Com a nova remessa, Rondônia contabiliza 1.602.118 doses de vacinas contra a covid-19 recebidas do governo federal, sendo ao todo 520.358 doses de Coronavac, 633.400 de AstraZeneca, 413.010 de Pfizer e 35.350 de Janssen.

CAMPANHA V A Agevisa continua com o trabalho descrito no Plano Nacional de Aceleração da Vacinação que inclui o chamamento da população para completar o esquema vacinal, com a segunda dose. A campanha V de Vacina, V de Vida e V de Vitória segue com ações de visibilidade e fortalecendo da ação “SOS Vacinação”, encabeçada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) em parceria com a Agevisa e prefeituras municipais. O diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, reafirmou a importância de completar o esquema vacinal para a proteção contra a doença e, em especial, criar um cerco contra a variante Delta. “É nosso dever e nosso pedido, é nosso clamor, para que façam a segunda dose. Para termos a população realmente imunizada e a certeza de que nós estamos criando uma proteção contra a entrada da variante Delta no estado de Rondônia. Olhe seu cartão, busque a vacinação, porque a segunda dose está preparada aguardando você. Nosso projeto é até o dia 31 de outubro vacinar toda população até 18 anos”, finalizou.