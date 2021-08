Atenção para vacinação da covid-19 para 1ª dose 18 anos acima

O início da disseminação da variante Delta do coronavírus nos primeiros meses de contágio está sendo mais rápido do que foi o da variante Gama, a cepa P.1, identificada inicialmente em Manaus.



A variante originária da Índia foi identificada em 13 estados brasileiros e no Distrito Federal, segundo o Ministério da Saúde, e os governos locais estão tentando evitar a expansão.



De acordo com dados da Rede Genômica Fiocruz, enquanto a Gama dobrou sua participação do segundo para o terceiro mês de presença, passando de 11,5% para 23,6% dos casos entre janeiro e dezembro, a Delta multiplicou sua cota por nove em período similar, indo de 2,3% para 21,5% entre junho e julho.



No Distrito Federal, dos 82 casos confirmados da variante Delta, 21 são de pessoas residentes em Planaltina. De acordo com o secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, todos são casos de transmissão comunitária e a vigilância da pasta está observando os casos. Além do sequenciamento, o secretário explicou a estratégia adotada para conter o avanço na região.

Fonte: Brasil 61