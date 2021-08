Solidariedade: Pedido de ajuda em prol do tratamento do Igor

A II Reunião de Ciência do Solo do Núcleo Noroeste será realizada de 17 a 20 de novembro de 2021, das 11h às 21h (horário de Rondônia) e no formato online. Traz como tema “O espaço rural no desenvolvimento da Amazônia no século 21”. As inscrições para participar do evento estão abertas, são gratuitas e voltadas para profissionais e cientistas ligados às Ciências Agrárias, em especial à Ciência do Solo, assim como também estudantes, professores, produtores rurais, consultores e outros profissionais interessados. Inscrições, programação e mais informações podem ser obtidas no endereço eletrônico: https://www.even3.com.br/noroeste2021/.

Também estão abertas as inscrições para submissão de resumo simples, resumo expandido, comunicado técnico ou artigo científico. Os trabalhos aprovados pelo Comitê Editorial da Sociedade Brasileira de Ciência dos Solos nos estados do Acre e Rondônia – SBCS-Noroeste serão publicados nos anais do evento. As inscrições podem ser realizadas no mesmo endereço eletrônico mencionado acima.

O tema desta edição busca apresentar os desafios e as oportunidades associadas ao crescimento e expansão do uso da terra na região sul ocidental da Amazônia, com destaque para os estados do Acre e Rondônia. Serão discutidos e apresentados os principais avanços tecnológicos para o fortalecimento da economia regional, com ênfase nos processos de manejo dos recursos solo e água. Assim como os principais avanços alcançados no conhecimento dos solos e na gestão territorial desta região da Amazônia.

Segundo o pesquisador Paulo Wadt, da Embrapa Rondônia, este evento também irá desmistificar muitas coisas sobre os solos da Amazônia. “Serão apresentadas informações que normalmente não são acessíveis para estudantes e mesmo aos profissionais da área agrícola. Pela qualidade e experiência dos palestrantes e debatedores já convidados não tenho dúvidas de que será um evento de qualidade”, afirma o pesquisador.

Programação

Os simpósios que compõem este avento irão abordar, dentre outros temas, o manejo dos solos de alta fertilidade natural que ocorrem na Amazônia Ocidental; os desafios das políticas de desenvolvimento regional na Amazônia e as questões relacionadas à ocupação do espaço rural; a qualidade do solo em sistemas de preparo do solo conservacionistas e as técnicas de manejo mais apropriadas; o manejo do solo e da nutrição de plantas em agroecossistemas amazônicos; a tecnologia de construção de solos produtivos em ambientes equatoriais; e o manejo do solo em cultivos anuais intensivos.

Cada simpósio será composto por três palestras de 20 minutos cada, seguidas de uma mesa redonda, onde os palestrantes irão debater com convidados (técnicos, agentes públicos, produtores e especialistas), as implicações do tema para o desenvolvimento do espaço rural na Amazônia.

Realização e parcerias

A II Reunião de Ciência do Solo do Núcleo Noroeste é realizada pela Embrapa Rondônia, Secretaria de Agricultura do Estado de Rondônia (Seagri), Universidade Federal de Rondônia (Unir) e Instituto Federal de Rondônia (Ifro).

A promoção do evento é da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, por intermédio do Núcleo Regional Noroeste (SBCS-Noroeste) que representa os estados do Acre e Rondônia.

Renata Silva (MTb 12361/MG)