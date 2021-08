Cafés produzidos na região das Matas de Ro receberam o selo de indicação geográfica

São programas como o “Pra Café”, de armazenamento de grãos de café; e o “Plante Mais”, que distribui mudas qualificadas aos interessados no cultivo da cultura; a viabilização de crédito rural específico por meio de linhas como do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), que financia o custo do café, incluindo a colheita, compra de insumos, mão de obra e estocagem, e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), além das orientações técnicas e assistência da Emater e do incentivo pelo Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café do Rondônia, o Concafé.

Esses incentivos oferecidos pelo Poder Executivo têm contribuído para que o Estado se mantenha entre os melhores produtores do país. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rondônia conta com pouco mais de 60 mil hectares de café plantado, com produção de dois milhões de sacas e produtividade em torno de 37 sacas por hectares (estes últimos são dados extraídos da Emater). São números que colocam Rondônia como o 5º maior produtor e de café e o 2º maior produtor de robusta no Brasil, mas a meta é melhorar ainda mais, aumentado a produção e o número de cafeicultores no Estado.