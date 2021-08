Urgente: Acidente com vítima fatal na linha p50 em Alta Floresta D´Oeste Ro

Na manhã desta quarta-feira (11), por volta das 09h15min, mais um acidente de trânsito foi registrado em Alta Floresta D´Oeste – RO, desta vez no cruzamento da Avenida Amapá com Rua Ceará, no Bairro Santa Felicidade.

Conforme consta no Boletim de ocorrência, condutor da motocicleta Honda NXR 160 Bros, homem de 41 anos, trafegava pela Rua Ceará, quando no cruzamento com a Av. Amapá, acabou colidindo em uma caminhonete Toyota Hilux de cor prata, conduzido por homem de 42 que seguia pela Av. Amapá.

Condutor da motocicleta disse que a caminhonete Hilux já estava no meio da via, não conseguindo evitar a colisão.

Já o condutor da caminhonete, este disse que parou por um momento para verificar se não havia outro veículo vindo, após um caminhão de grande porte tomar muito espaço de forma a impedir que ele visualizasse a via por completo.

Uma ambulância prestou socorro ao condutor da motocicleta até o HPS Público, onde o mesmo sofreu lesão no pé direito e uma perfuração na barriga lado direito causado por uma “Trena” (Objeto de medida construção civil) no momento do impacto, a qual estava em sua cintura.

Já o condutor da caminhonete nada sofreu.

Policia Militar se fez presente no local, onde acionou a Pericia Técnica.

