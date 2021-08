1ª Live da Promoção Fim de Ano Aciaf, confira

Elemento do confortor nunca sai de moda quando o assunto é moda íntima. Veja modelos contemporâneos e perfeitos para o dia a dia

A moda movimenta todos os anos tendências que promovem personalidade e estilo. Na moda íntima, as lingeries aparecem com diferentes padronagens, tecidos e tecnologias que dominam as passarelas e os armários femininos. Entretanto, existe uma trend que independente de qual seja a peça do momento, nunca sai de moda: o conforto.

Durante anos, os sutiãs foram vistos como itens desconfortáveis, tornando-se itens indesejados na vida de muitas mulheres. A má fama levou o mercado de moda íntima a iniciar uma recente mudança para incluir a valorização, cada vez maior, do conforto feminino.

O crescimento expressivo na oferta de sutiãs sem bojo, dos mais variados formatos e estilos é um exemplo de como o mercado pode oferecer opções para mulheres que buscam peças confortáveis sem abrir mão da sensualidade.

Sutiã bralette

Sem bojo, aro ou qualquer outra estrutura rígida, os sutiãs bralettes são peças confortáveis e democráticas, ou seja, têm potencial para agradar a todos os corpos. Atualmente, o modelo é um dos procurados entre as mulheres, por unir conforto e estilo em uma só peça. Os bralettes podem inclusive, serem usados para ajudar a compor visuais quando usados por baixo de blusas transparentes ou por cima de t-shirts, por exemplo.

Sutiãs com tecidos leves e macios

A escolha do tecido em uma lingerie está associada ao conforto que a peça pode oferecer. Tecidos leves e respiráveis são os mais indicados para quem quer acertar na escolha de peças confortáveis. Poliamida e tule são boas opções nesses quesitos. Há quem aposte ainda em lingeries com pouca costura e com etiquetas impressas.

Sutiã meia-taça

Criado nos anos 1940, o sutiã meia taça é um clássico popular entre as mulheres. Caracterizado por cobrir 3/4 dos seios, deixando o colo à mostra, o modelo é indicado para usar com blusas decotadas. Pode ser encontrado nos mais variados tecidos, com ou sem bojo. Para garantir ainda mais conforto, vale escolher matérias-primas mais leves e maleáveis.

Modelos híbridos

Os modelos de sutiãs híbridos surgiram no mercado com foco principal no conforto. Com tecidos leves, respiráveis, que possibilitam a absorção do suor, as peças podem ser usadas tanto no dia a dia, quanto na prática de esportes, uma vez que fornecem sustentação para os seios.

Tamanhos únicos

Tecidos com alta elasticidade que se adequem a todos os corpos são cada vez mais comuns com o avanço tecnológico. As peças de tamanho único abrangem as mais variadas numerações e ainda acentuam a silhueta. Por esse motivo, as peças se tornam confortáveis e versáteis.

Fonte: Agência Experta Media