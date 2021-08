Silvio Santos é internado com Covid-19 no Hospital Albert Einstein

A filha do apresentador Silvio Santos, 90 anos, Patricia Abravanel confirmou, em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 13, que o pai está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo , com Covid-19 . “Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama… Brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente”, escreveu. Segundo Patricia, por causa da idade avançada de Silvio, os médicos recomendaram a internação e a necessidade de exames complementares. “Logo logo mandaremos mais boas notícias”, finalizou a também apresentadora. Além de Patricia, assinam a nota as outras filhas do dono do SBT: Cintia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata.