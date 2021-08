Sefin lança sistema para declarações de imposto sobre herança e doações

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) vai lançar nesta quinta-feira (29), o projeto “Governo no Campo” no setor Chacareiro, zona Leste de Porto Velho, com o intuito de fomentar a Agricultura Familiar pelos de serviços de mecanização agrícola e atividades correlatas no campo. Durante os próximos três anos, mais de mil produtores rurais serão beneficiados com o projeto.

A meta para 2021 do “Governo no Campo” é atender 15 municípios de Rondônia. Para esta primeira etapa será disponibilizado o valor de R$ 9.200.000,00 (nove milhões e duzentos mil reais), recursos próprios do Estado. Para 2022 será disponibilizado R$ 15.771.428,56 (quinze milhões, setecentos e setenta um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos) e, em 2023, mais R$ 15.771.428,56, totalizando R$ 40.742.857,12 (quarenta milhões, setecentos e quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e doze centavos) de investimentos.

O projeto vai atender o município pelo período de 30 dias, 167 propriedades de produtores rurais que trabalham com a Agricultura Familiar. A execução dos serviços nas propriedades da Capital teve início na segunda-feira (26). O público-alvo do “Governo no Campo” são produtores da Agricultura Familiar, participantes dos programas governamentais como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), Programa “Mais Calcário”, Programa “Plante Mais”, associações rurais, agroindústrias e cooperativas. A execução das atividades contará com a parceria dos municípios por meio de assinatura de termo de convênio que será firmado.

Os produtores serão contemplados com os serviços de cascalhamento de estrada, recuperação de vias particulares, utilizadas na produção, reparos em tanques de piscicultura, bebedouros e represas, limpeza de carreadores, capoeiras e aceiro de cerca, gradagem, construção de trincheiras e aterro de currais e transporte de mudas e insumos agrícolas.

Para a realização dos serviços nas propriedades, 23 maquinários foram locados pelo Governo do Estado, por meio uma empresa privada que será responsável pela execução dos trabalhos. Entre os maquinários estão dois tratores, oito caminhões basculantes, duas retroescavadeiras, duas motoniveladoras, duas pás carregadeiras, duas cavadeiras hidráulicas, um micro-ônibus, uma prancha para transporte de máquinas, um cavalo mecânico, um rolo compactador liso e um rolo compactador pé de carneiro. Todas as atividades serão acompanhadas pela equipe da Seagri e a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater). De acordo com o secretário da Seagri, Evandro Padovani, o “Governo no Campo” vai potencializar a produção da Agricultura Familiar e contribuirá com o desenvolvimento dos municípios, gerando emprego e renda à população. “O principal objetivo do projeto é estimular o crescimento das atividades agropecuárias dos pequenos produtores rurais. Com os serviços nas propriedades, os produtores terão a oportunidade de revitalizar sua propriedade e fortalecer a escoação de sua produção, que é a nossa maior preocupação devido a dificuldade de acesso até as lavouras. Com o apoio do governador Marcos Rocha, vamos fortalecer nossa Agricultura Familiar e ajudar muitas famílias que sobrevivem do campo, além de combater o êxodo rural”, finalizou Padovani.