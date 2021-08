PRF prende motoristas transportando cocaína avaliada + de R$ 5 milhões

Na manhã desta quarta-feira, 04/07/2021, a Polícia Civil deflagrou a “Operação Coquetel”, desenvolvida para dar cumprimento a 11 medidas cautelares determinadas pelo Poder Judiciário de Alta Floresta D´Oeste/RO. No todo foram expedidos 5 mandados de prisão e 6 mandados de busca.

A operação foi desencadeada após a prática do crime de roubo, ocorrido no município de Alta Floresta, no dia 1º/05/2021, quando, por volta das 23:00 horas, três indivíduos, cada um com uma arma em punho, chegaram no Auto Posto Mais, anunciaram o assalto e renderam os dois funcionários, os quais inicialmente foram mantidos na loja de conveniência, onde funciona também o caixa.

Os criminosos exigiram que fosse aberto o escritório e o cofre, entretanto os funcionários não tinham as chaves, sendo que a porta do escritório então foi arrombada, mas o cofre não chegou a ser aberto.

Enquanto os criminosos praticavam o assalto, chegaram no local quatro clientes, os quais foram dominados sob a ameaça de arma e feitos reféns. De um dos clientes, foi subtraído o telefone celular e a importância de R$ 4.000,00. Foram subtraídos ainda cerca de R$ 1.500,00 em dinheiro que estava no caixa, bebidas, cigarros, pacote com dinheiro para troco, que estava no escritório, bem como pertences pessoais dos demais clientes e dos funcionários.

Posteriormente, foi esclarecido que os infratores chegaram em um veículo Fiat uno, cor branca, sendo que desembarcaram nas proximidades e chegaram no posto à pé. Após o crime, os três indivíduos foram até o veículo, onde dois comparsas os aguardavam, e se evadiram.

A operação recebeu o nome de “Operação Coquetel”, porque após a prática do crime, os criminosos, ao invés de retornarem para Rolim de Moura, onde moram, foram tranquilamente até um bar em Alta Floresta, comemorar o feito criminoso, o que revelou o tamanho da ousadia e frieza dos criminosos.

O esclarecimento da autoria contou com o fundamental apoio da Polícia Militar, que ao terem acesso às imagens, reconheceu os infratores, que eram conhecidos no mundo do crime, por suspeita de praticarem roubos em Rolim de Moura e Região. O Delegado Eduardo Calixto ressalta a importância do trabalho em união entre a Policiai Civil e Policiai Militar, sendo que quando agem em união, quem ganha é a sociedade.

As diligências foram cumpridas em Rolim de Moura, onde contou com o apoio do Delegado Regional Mario Henrique e do Diretor do Departamento de Polícia do Interior – DPI, Delegado Thiago Flores.

“POLÍCIA CIVIL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO CIDADÃO E DA SOCIEDADE”

Fonte: Policia Civil para o Floresta Notícias