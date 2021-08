Municípios devem confirmar participação nos Jogos Intermunicipais de Rondônia

Os 52 municípios rondonienses têm até o próximo dia 31 de agosto para manifestarem interesse em participar da XIV edição dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR 2021), organizado pelo Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel). O Termo de Adesão de participação foi enviado para todas as prefeituras no último dia 3 de agosto. A confirmação deve ser feita através de envio do documento para a Coordenação de Esporte e Lazer (CEL), pelo e-mail: jirrondonia@gmail.com, indicando os dados do chefe de delegação e as modalidades das quais deseja participar.

Os Jogos Intermunicipais de Rondônia irão ser realizados no período de 12 a 21 de novembro, em Vilhena, reunindo atletas de todo o Estado na disputa em 14 modalidades, sendo elas: atletismo, basquetebol, capoeira, ciclismo, futebol soccer society, futsal, handebol, judô, karatê, taekwondo, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez.

Após confirmar a participação, os municípios poderão inscrever seus atletas de maneira on-line, no período do dia 1º de setembro a 10 de outubro. Segundo o superintendente Jobson Bandeira, o JIR é o maior evento esportivo para Rondônia e a expectativa para o início dos Jogos é muito boa.

“Os atletas do Estado estavam precisando de uma oportunidade para apresentar um pouco desse trabalho, tendo em vista a não realização do JIR-2020 por conta da pandemia. Em 2019 foram feitas varias adequações e agora estamos com uma expectativa gigantesca para fazer de forma presencial o JIR-2021, e assim estamos muito alegres, não só pela realização do evento e sim por está estarmos vencendo o coronavírus, mostrando que o nosso governo tem trabalhado incessante para proteger a nossa população, mas sabemos que precisamos fazer as ações acontecerem, respeitando das recomendações da OMS”, disse o superintendente.

A Sejucel prevê a participação de maioria dos municípios, conforme ranking feito pela Coordenadoria de Esporte e Lazer, reunindo atletas de todo o Estado na disputa, considerando o mês de novembro o mais oportuno em todos os aspectos para sua realização do evento.