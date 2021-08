Brasil recebe 1 milhão de doses de vacinas da Pfizer

Neste sábado (07) foram registrados dois óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 89 anos de idade em Cacoal e um homem de 98 anos de idade do município de Espigão D’Oeste. No entanto, houve a retirada do registro de um óbito, notificado em duplicidade no município de Cujubim, para ajuste do sistema consta um óbito na planilha desta edição.