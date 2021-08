Fórum de Alta Floresta libera recursos para o projeto castramor da ong pata amiga

Depois de alguns anos sem, a cidade de Rolim de Moura voltará a contar cm um grande evento de ciclismo, cuja a finalidade é despertar a conscientização para o combate doença Poliomelite por intermédio da vacina e também arrecadar recursos para o Hospital de Amor de Porto Velho, o antigo “Barretinho”.

O evento consiste num desafio de ciclismo, sem competição, em que os inscritos são desafiados a cumprir um dos dois percursos (circuitos) que serão definidos e divulgados previamente.

Os circuitos serão de 40km e 80km com trechos pavimentados e trechos em terra. Os interessados deverão se inscrever com antecedência para ter acesso à camiseta do evento, que consistirá na credencial para participar e ter acesso, tanto ao ponto de largada, como durante todo o circuito com ponto de apoio e resgate, bem como à área de chegada que será numa propriedade rural particular e privativa, com acesso apenas para quem estiver com a camiseta oficial do evento.

A largada será fracionada e segmentada pela distância do circuito de modo a evitar aglomeração e promover o distanciamento preconizado na prevenção da Covid-19.

Durante a permanência em locais que possam aglomerar pessoas, embora mantido o distanciamento, será necessário a utilização de máscaras, conforme determinação das autoridades de saúde. Frascos com álcool, recomendado para a sanitização, serão oferecidos em todos os ambientes.

A largada será no centro da cidade de Rolim de Moura, no Espaço Alternativo, Av. 25 de Agosto, em frente a Caixa Econômica.

Os circuitos serão pelas linhas e rodovias no município de Rolim de Moura, Rondônia.

A chegada será numa propriedade particular, na Rodovia RO-010, em frente ao aeródromo de Rolim de Moura. O local que atrai o interesse das pessoas por possuir uma ampla represa e bosque esmeradamente cuidado, o que permite um contato com a natureza e um ambiente adequado para a recuperação pós desafio.

O local de chegada, por se tratar de uma propriedade rural, é amplo e permite que o distanciamento seja garantido.

O evento é sem público/torcida. Apenas quem se inscrever poderá participar e ter acesso ao local de chegada.

Foram disponibilizadas apenas 400 (quatrocentas) vagas. O DESAFIO acontecerá no dia 24 de outubro de 2021, na parte da manhã.

As inscrições poderão ser realizadas de forma online, pelo site www.desafiopedalrm.com.br.

As inscrições poderão ser realizadas de forma presencial nos seguintes locais:

1) Escola Conectinove (em cima do Banco Basa) na Av. 25 de Agosto, centro de Rolim de Moura;

2) Morcegão Motos, na Rua Rio Madeira, esquina com a Av. Fortaleza, centro de Rolim de Moura.

Quem desejar mais informações, pode entrar em contado com o WhatsAPP 99962-2715.

OBJETIVOS DO EVENTO

1) realizar um desafio de pedal que permita as pessoas a prática saudável do esporte;

2) levantar recursos financeiros para apoiar o tratamento contra o câncer realizado pelo Hospital de Amor da Amazônia em Porto Velho;

3) destinar doação ao Rotary Internacional para aplicação exclusivamente no projeto Pólio Plus que visa erradicar a doença no mundo.

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO

O evento é organizado por duas entidades muito respeitadas na cidade de Rolim de Moura e região, são elas:

1) Rotary Club Rolim de Moura; e

2) Associada de amigos de Rolim de Moura – AAMIROM – que organiza o Leilão Direito de Viver do Hospital de Amor

APOIO

O evento recebe o apoio dos ciclistas de Rolim de Moura, em especial:

– Cobras Bike de Rolim de Moura; e

– Liga do Pedal de Rolim de Moura.

A Autarquia Municipal de Esportes de Rolim de Moura também apoia o evento.

SOBRE AS CAUSAS QUE O EVENTO PATROCINARÁ

Segundo o presidente do Rotary Club de Rolim de Moura, Maicon, “vivemos num país onde o Poder Público ainda não consegue suprir todas as necessidades essenciais da sua população, como exemplo: promoção da paz; combate a doenças; água limpa e saneamento; saúde de mães e filhos; apoio à educação; desenvolvimento econômico; proteção do meio ambiente”.

Não por mera coincidência a esmagadora maioria dos países mundo a fora sofrem desta mesma carência que o Brasil. Por isso o Rotary International atua prioritariamente nestes exemplos citados, mais detalhes podem ser consultados em: https://www.rotary.org/pt/our-causes .

Umas das causas prioritárias do Rotary International é a erradicação da Pólio no mundo. Esta doença que afetava milhões de pessoas pelo mundo até a década de 70, quando em 1979 o Rotary International vacinou as primeiras 6 milhões de crianças na Filipinas e decidiu abraçar a causa da erradicação em definitivo. Estamos quase vencendo, apenas dois países (Afeganistão e Paquistão) registraram casos em 2020 e ainda são considerados endêmicos. Neste ano apenas um caso em cada país foi registrado. Acesse: https://www.endpolio.org/pt/recursos

A poliomielite é uma doença altamente infecciosa e afeta principalmente crianças menores de cinco anos de idade.

O vírus da pólio, geralmente contraído pela ingestão de água contaminada, ataca o sistema nervoso e pode levar à paralisia. Embora não haja cura, a pólio pode ser prevenida pela vacina, que foi usada pelo Rotary e seus parceiros para imunizar mais de 2,5 bilhões de crianças no mundo inteiro.

“O progresso mundial na luta contra a pólio é um dos maiores sucessos na área da saúde global.” Bill Gates, cofundador e copresidente da Fundação Bill e Melinda Gates

UM ALERTA a não vacinação possibilitaria que a doença se espelhasse rapidamente alcançasse mais de 200.000 crianças num único ano.

O Rotary Club de Rolim de Moura apoia esta causa. Mas o Rotary Club de Rolim de Moura também apoia outa causa igualmente importante. Esta causa é Hospital de Amor de Porto Velho.

O Hospital de Amor de Porto Velho, especializado no tratamento contra o Câncer é uma instituição que atende a população do estado de Rondônia, de outros estados da Amazônia e até de outros países vizinhos.

O tratamento é todo gratuito.

A entidade recebe recursos do SUS, porém, por seu protocolo humanizado e custo elevado, depende da sociedade organizada para cobrir seus déficits financeiros anuais.

Sobre o Hospital de Amor

Excelência em oncologia, o Hospital de Amor (atual nome do Hospital de Câncer de Barretos) assumiu a liderança do ranking 2018 da Scimago Institutions Rankings (SIR), entre todos os centros de saúde do Brasil e da América Latina.

https://hospitaldeamor.com.br/

O levantamento é uma ferramenta de reconhecimento internacional, que avalia a qualidade de instituições (públicas ou privadas) em todo o mundo, considerando os critérios: pesquisa, inovação e impacto social.

A instituição é historicamente reconhecida por seu grandioso trabalho.

Foi escolhida, em 2000, pelo Ministério da Saúde, como o melhor hospital público do país. Em 2011, tornou-se “instituição irmã” do MD Anderson Cancer Center (EUA), o maior centro de tratamento e pesquisa de câncer do mundo, e ainda recebeu um prêmio da AVON como “Campeão Mundial em Avanço na Área Médica no Combate ao Câncer de Mama”. Em 2012, assinou acordo com o Saint Jude Children´s Research Hospital e tornou-se “instituição gêmea”.

Fonte: Dorli