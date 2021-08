Vereadores participam de reunião para discutir ações na área da educação

A Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste recebeu a visita da deputada federal Silvia Cristina (PDT), na manhã desta segunda-feira (2). Na ocasião, vários vereadores conversaram com a deputada para tratar de ações que vão de encontro às necessidades do município.

Na sala da presidência, o vereador Indiomarcio Pedroso (PTB), presidente da Câmara de Vereadores, abriu espaço para os demais parlamentares do Poder Legislativo Municipal discutir questões como investimentos na saúde.

A convite do vereador Indiomarcio Pedroso, um grupo de mulheres que estão atuando junto ao Projeto Scarlett (trabalhando com pessoas que lutam contra o câncer), compareceu à Câmara de Vereadores para conversar com a deputada e falar da implantação do projeto. Silvia Cristina ainda recebeu uma remessa de cabelos que serão repassados ao Projeto Força na Peruca – que também trabalha com pessoas em tratamento contra o câncer.

Em seguida, a deputada e os vereadores seguiram para a sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), para anunciar um recurso de custeio no valor de R$ 100 mil (solicitado pelo vereador Indiomarcio Pedroso) e explicar a respeito da aquisição de um ônibus, com recursos do Governo Federal, através da deputada Silvia Cristina, para atender os alunos da instituição. “O veículo será entregue em breve”, disse a deputada.

Acompanhada dos vereadores Indiomarcio Pedroso, Dalton Tupari (PTB), Natã soares (PSB) e Junior Melo (PSD), a deputada Silvia Cristina, ainda se reuniu com o prefeito, Gio Damo, e o vice-prefeito, Robson Ugolini, para definir detalhes dos recursos destinados ao município, incluindo uma ambulância para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

O doutor Indiano Pedroso, presidente do PDT em Jaru, e o pecuarista Zé Boiadeiro, um dos coordenadores do Leilão Direito de Viver, também acompanharam parte da caminhada da deputada em Alta Floresta D’Oeste.

Silvia Cristina ainda participou da sessão ordinária que abriu os trabalhos da Casa após o recesso parlamentar.

Fonte: Florestanotícias.com