Três ferramentas fundamentais para o serviço de tradução médica

O Governo de Rondônia, por meio do Instituto de Pesos e Medidas de Rondônia (Ipem), realizou fiscalização em postos de combustíveis no município de Alto Alegre dos Parecis. A ação tem o objetivo de conferir a conformidade das bombas de abastecimento. As atividades executadas pelas equipes de fiscalização foram acompanhadas pelo presidente do órgão, Aziz Rahal Neto, e do diretor técnico, Waldir Tschurtschenthaler Costa.

De acordo Rahal Neto, o órgão segue desenvolvendo as ações com o intuito de verificar todas as bombas de combustível do Estado, atendendo à solicitação do governador Marcos Rocha, com a finalidade de proteger o consumidor no ato da compra do produto e promover uma concorrência justa entre os postos de abastecimentos. “O trabalho tem o objetivo de coibir às irregularidades e por isso o Ipem está mapeando todos os postos de combustíveis do Estado para que sigam as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)”.

Para o diretor técnico do Ipem, Waldir Tschurtschenthaler Costa, as equipes de fiscalização têm buscado atingir as metas estabelecidas com o intuito de encerrar as vistorias em bombas medidoras de combustível no Estado nos próximos meses. “Temos procurado acompanhar a atuação das nossas equipes in loco e elas estão desempenhando um papel importantíssimo para garantir que o consumidor possa adquirir o que realmente está comprando”, disse.

As fiscalizações do Instituto cumprem todos os requisitos de segurança contra a covid-19, com as equipes mantendo o distanciamento necessário com a utilização de máscaras e aplicação de álcool em gel.

O consumidor que encontrar, ou suspeitar de alguma irregularidade, pode informar à Ouvidoria do Ipem, pelo e-mail ouvidor@ipem.ro.gov.br ou pelo telefone 0800 647 7277.