Nota de Pesar do dep estadual Jean Oliveira no falecimento do Sr. Huziel Trajano Diniz

Foi com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do servidor da Assembleia Legislativa, Huziel Trajano Diniz, vítima da Covid-19. Todos nós do Poder Legislativo do Estado de Rondônia, vamos sentir muita falta do serviço profissional, ético e dedicado do servidor exemplar Huziel Trajano Diniz.

Huziel serviu 30 anos ao Poder Legislativo e mesmo já aposentado aceitou voltar a servir a Casa de Leis como Secretário Legislativo – “uma das funções mais complexas, mas que ele dominava como poucos, por seu conhecimento e por sua grande capacidade de diálogo”.

Huziel Trajano era amigo da nossa família. Uma pessoa e um profissional a quem queríamos muito bem. Lamentável a sua partida. Possuía conhecimento profundo de todas as normas afetas ao funcionamento do Poder Legislativo e compartilhava de forma generosa com todos aqueles que buscavam seu auxílio. Um homem, sobretudo, bom.

Aos familiares e amigos nossos profundos sentimentos, rogando a Deus que conforte nossos corações nesse momento de profunda tristeza.

Porto Velho, 03 de agosto de 2021

Jean Oliveira