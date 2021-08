Projeto “Enxergar” vai atender mais de mil pacientes que estão na fila de espera

Com o intuito de zerar a fila por cirurgias de catarata em todo o Estado, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), realiza na sexta-feira (13) o projeto “Enxergar”, em Cacoal. Os procedimentos iniciam a partir das 8 horas e a previsão é de realizar duas mil consultas oftalmológicas; mil cirurgias de catarata; 200 de pterígios (carne crescida) e mais de 14 mil exames oftalmológicos complementares, que serão sem custo à população.

Os municípios contemplados com o projeto serão: Cacoal, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Parecis, Primavera, Vilhena, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara, Colorado do Oeste, Pimenteiras do Oeste, Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Novo Horizonte do Oeste, Santa Luzia d’Oeste e Rolim de Moura.

O secretário da Saúde, Fernando Máximo, salienta que desde o segundo semestre de 2019, quando começou o projeto, já foram realizadas mais de cinco mil cirurgias em todo Estado. “As cirurgias serão realizadas em Cacoal, no entanto, os procedimentos também estão acontecendo em Jaru. Assim, os dois municípios seguirão com as cirurgias e demais atendimentos simultaneamente”, completou.