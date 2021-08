Edição 500 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

A Prefeitura de Porto Velho abriu a vacinação para o público a partir de 30 anos, nesta sexta-feira (23). A imunização está acontecendo na rua das Araras, 241, bairro Eldorado, zona Sul da capital até às 16h.

Quem não conseguir ir esse horário, também tem a opção do drive-thru noturno a partir das 18h no Prédio do Relógio, localizado na avenida 7 de setembro esquina

com a Farquar. Para tomar a primeira dose da vacina, basta ter o cadastro no aplicativo SASI, levar os documentos pessoais e o cartão do SUS.

Para baixar o aplicativo no sistema Android, acessar o link: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sasi.app Para baixar no sistema IOS, clique no link: https://apps.apple.com/br/app/sasi/id1467748272

SOLIDARIEDADE

A campanha de combate à insegurança alimentar da Prefeitura continua. A população poderá contribuir com a doação de alimentos não-perecíveis nos locais de vacinação.

Os alimentos são transformados em cestas básicas que serão destinadas às famílias mais vulneráveis socialmente e já cadastradas junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf).

