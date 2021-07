Agevisa vai capacitar representantes dos 52 municípios de Rondônia

Neste sábado (31), será realizado em Cacoal o retorno da ação externa para a coleta de sangue, suspensa desde o início da pandemia de covid-19. A ação ocorre no período de 8h às 17h, em uma instituição religiosa localizada na Rua Rio Branco, nº 2145, em frente à Praça Municipal. O Governo de Rondônia, por meio Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (Fhemeron) no município, convida as pessoas fazerem a doação de sangue e ajudar a salvar vidas.

No local, haverá três cadeiras para coleta e uma equipe multiprofissional durante todo o dia. “Teremos uma equipe composta por técnicos de enfermagem, enfermeiros, serviço social, bioquímicos, médicos, pessoal do administrativo, equipe médica. Além disso, voluntários e colaboradores da instituição religiosa estarão à disposição da ação, com o compromisso de atender aos doadores”, destaca a enfermeira Tainá Gisele Hidalgo, do Hemocentro Regional de Cacoal. “Aliás, nós queremos agradecer todas as parcerias que a unidade da Fhemeron, em Cacoal, recebe a cada ação em prol de restabelecer o estoque de sangue”, ressalta.

Conforme explicou a enfermeira do Hemocentro, a pandemia de covid-19 é um dos motivos pelos quais as coletas externas haviam deixado de ser realizadas. Mas agora, diante da necessidade e seguindo todas as recomendações sanitárias, essas ações retornam. “Essa ação de sábado é uma tentativa inicial e, a partir daí, queremos gradativamente retomar as coletas externas e restabelecer o serviço”, explica Tainá.

Durante a pandemia, a baixa adesão dos doadores junto ao Hemocentro tem motivado a realização de parcerias para incentivar doadores. “A estrutura de saúde em Cacoal é grande, temos muitos leitos de alta complexidade, tanto na rede pública, quanto particular, e por isso há uma alta demanda de sangue e sempre temos carência de doadores. Também temos muitos atendimentos de urgência e emergência feitos diariamente, então é necessário suprir essa necessidade”, esclareceu a enfermeira.

Ela ainda destacou que é visando atender a grande demanda que o Hemocentro de Cacoal abre a oportunidade para aqueles que não podem doar durante a semana, consigam fazer a sua doação no próximo sábado, dia 31 de julho.

ORIENTAÇÕES PARA DOAR SANGUE

Aqueles que queiram doar sangue e praticar este gesto de amor e solidariedade devem ficar atentos a algumas observações. Quem for doar pela primeira vez, por exemplo, deve evitar ir ao local conduzindo uma moto, é aconselhável estar acompanhado e ter idade entre 16 e 60 anos. Lembrando que menores de idade, acima de 16 anos, já podem doar, mas precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Em tempos de pandemia algumas observações sobre o estado de saúde e medidas específicas relacionadas a covid-19 são levantadas. A situação vacinal, o contato com casos suspeitos ou contaminados pelo vírus devem ser relatados no ato da triagem para serem avaliados caso a caso. O doador, estando com a mínima suspeita, deve ficar em casa. Já as orientações comuns para todas as pessoas que queiram doar sangue são a apresentação de documento pessoal oficial com foto, evitar ir para a doação em jejum (aconselha-se uma alimentação leve e ingerir no mínimo três ou quatro copos de água ou suco, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Vale ressaltar que são impedimentos temporários para a doação de sangue, além da covid-19 e da gripe comum, estar em tratamento médico, ter ingerido bebida alcoólica no dia da doação (12 horas antes), ter feito tatuagem há menos de um ano, ter feito exame de endoscopia digestiva nos últimos seis meses, ter adquirido malária nos últimos 12 meses, estar grávida ou amamentando, dentre outros. “Nosso atendimento vai acontecer das 8h às 17h, por isso pedimos que o doador não deixe para a última hora e, preferencialmente, chegue pelo menos uma hora antes do horário estabelecido para o término da ação, pois precisamos respeitar o processo da doação”, alerta a enfermeira Tainá. Ou seja, “se a pessoa chega às 16h, até às 17h é possível finalizar com segurança, e qualidade, todo o processo, respeitando o passo a passo da coleta. Isso inclui o cadastro do doador, as triagens, o período de observação e um tempinho para o lanche e para a hidratação após a doação”, finalizou.