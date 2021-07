Atletas da Escolinha Alfa se destacam em competição nacional

A Escola de Futebol Saint German do município de Ji-Paraná, conquistou no último final semana dois títulos de Campeão na Rio das Ostras Soccer Cup, pelas categorias sub-11 e sub-15. A competição já é tradicional e reúne olheiros de grandes clubes do Brasil, e aconteceu na cidade Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.A Escolinha ALFA, do município de Alta Floresta D’Oeste, teve cinco atletas representante na competição, sendo que os atletas Kauã e Michael (2006) estão morando em São Paulo, onde atuam pelo clube de base União, de São José de Araras.

Eduardo Rack, Cauã Barbosa e Júlio Cezar (ambos 2008) defenderam a categoria sub-13.Os clubes Corinthians e Internacional mostraram interesse em fazer avaliação de dois atletas da base ALFA.

Após a competição, a Escola de Futebol Saint Germain realizou amistoso de avaliação dos atletas contra Fluminense. INFORMATIVO – A Escolinha ALFA está com os treinamentos parados desde novembro de 2019 em virtude da pandemia, mas se organiza para retorno no mês de agosto, aguardado retorno do professor Maurício Almeida.

Escolinha ALFA agradece aos pais e Escola Saint Germain pela oportunidade dos atletas, atuando e representando Estado de Rondônia nas competições de nível nacional.

FONTE: Assessoria