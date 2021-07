Alta Floresta : Adolescente de 16 anos é atingido por tiro acidental pelo irmão

Flagrante foi realizado na zona rural do município de Alta Floresta D´Oeste (RO).

Homem de 31 anos, identificado como R.M.R, foi preso transportando aproximadamente 40 quilos de pasta base de cocaína em um veículo modelo F.1000.

O flagrante foi realizado nesta quinta-feira (15), pela Polícia Militar (PM) com apoio da força tática, na linha cinquentinha na altura do km 05, em Alta Floresta D´Oeste (RO).

Segundo a Polícia, durante serviço de rotina na zona urbana de Alta Floresta, observou uma caminhonete marca Ford, modelo F1000 de cor verde, transitando pela Avenida Nilo Peçanha sentido Avenida Rondônia, que o condutor apresentava certo nervosismo na forma de conduzir o veículo.

Foi realizado acompanhamento e solicitado apoio para realizar a abordagem no referido veículo, sendo que ele seguiu pela Avenida Rondônia sentido linha P.50 em alta velocidade adentrando a linha Cinquentinha sentido a linha P.42.

Já na altura do km 05, ao perceber a viatura da Polícia Militar se aproximando, o motorista da F.1000 (que ainda não foi localizado), acelerou o veículo arrancando bruscamente, empreendendo fuga deixando seu companheiro que havia decido da caminhonete para trás, que foi abordado pela PM e se identificou como R.M.R, onde disse que a PM, que havia descido da caminhonete apenas para urinar.

Mais a frente de onde o homem foi abordado, PM encontrou o veículo Ford F.1000 parado com a porta do motorista aberta e com o motor ligado, porém o condutor não foi localizado.

Com apoio dos policiais da Força Tática da Polícia Militar que chegaram ao local, foi localizado no capim a beira da estrada, exatamente no local em que o homem havia adentrado, um galão de cor azul com o fundo cortado e costurado com cordas, onde dentro haviam vários tabletes de Pasta Base.

Após a abordagem o homem foi conduzido a Delegacia de Policia Civil, juntamente com a Droga e a caminhonete modelo F.1000.

