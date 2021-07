É com pesar que a Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Genezio Fiere, seu corpo está sendo velado na igreja luterana na vila Santo Antonio, e seu sepultamento será nesta terça feira dia 27 de julho as 17 horas no cemitério da luterana na linha 140 Comunidade nova esperança.

A Família enlutada agradece a presença de parentes e amigos.

Fonte: Florestanoticias.com