Governo publica decreto e cria Política de Dados Abertos

O projeto “Tchau Poeira”, desenvolvido pelo Governo de Rondônia para asfaltar e recuperar vias urbanas dos municípios com recurso do Estado, começou a ser executado no município de Pimenta Bueno, com a ordem de serviço dada nesta quinta-feira (23), pelo governador Marcos Rocha.

‘‘Estamos trazendo asfalto para Pimenta Bueno. Isso significa progresso para o município e desenvolvimento para nosso Estado. Fico feliz que o Governo está atendendo essa necessidade da população. O “Tchau Poeira” nasceu do desejo de ajudar a nossa população dos 52 municípios. São obras em vias urbanas, que não são de responsabilidade do Executivo Estadual, mas estamos fazendo com recurso próprio para ajudar quem necessita”, pontuou o governador Marcos Rocha.

A população recebeu o anúncio do início das obras com alívio e alegria. O pedreiro Juarez Bezerra esperou por mais de duas décadas pelo asfalto. “No tempo das águas é lama demais, e da seca, é um poeirão, quase todo dia pego a mangueira para molhar a frente de casa porque ninguém suporta tanta poeira. Agora com o anúncio do asfalto há a esperança de acabar com essa poeira’’, disse.

Rute Cavalcante Moreira, que trabalha como caixa de posto de combustível é alérgica a poeira, e ficou feliz em saber das obras. ‘‘Toda vez que abro a janela, e entra a poeira começa a infeccionar minha garganta, o que me faz comprar sempre remédios para amenizar a alergia. Depois que passar o asfalto, serei muito beneficiada, vai melhorar as nossas vidas’’, conta.

A dona de casa Maria de Fátima Lima de Souza, destacou que o pai, de 75 anos, e um dos filhos que tem bronquite, são os que mais sofrem com tanta poeira.”Na época das chuvas é ruim, só lama, e no período seco, muita poeira que a gente não dá conta. É muita alegria saber que agora terá asfalto”, enfatizou.

A zeladora Maria da Penha já esperava asfalto há 25 anos e assegura que o asfaltamento trará qualidade de vida. “Quando chove, é um aguaceiro, e na seca, muita poeira. Será muito bom ter asfalto”.

INVESTIMENTO

O lançamento do projeto no município ocorreu em maio e rapidamente, no intervalo de dois meses, foi dado ordem para que o Departamento de Estradas de Rodagens e Transporte (DER) iniciem os trabalhos que consistem na pavimentação de 3,5 km (três quilômetros e meio) e 14 km de recapeamento.

O investimento do Governo de Rondônia no “Tchau Poeira” em Pimenta Bueno nesta primeira etapa é de R$ 7,5 milhões do total de R$ 12 milhões. Esse é o segundo município onde as obras do “Tchau Poeira” estão sendo executadas. O primeiro foi Ariquemes.

As obras são realizadas por meio de cooperação entre municípios e o Poder Executivo. A contrapartida da prefeitura é apresentar o projeto, fazer drenagem e a sinalização vertical. Enquanto que o Estado fica com a parte mais cara da obra, a terraplanagem e asfaltamento.

“Agradeço ao Governo pelo início do “Tchau Poeira” em Pimenta Bueno. São muitos anos sem receber um metro de asfalto no município. E agora o nosso sonho está sendo efetivado’’, disse o prefeito Arismar Araújo.

O início da pavimentação será na Rua Pará e o recapeamento teve início pela Avenida Presidente Kennedy. Várias ruas foram indicadas pela prefeitura e serão contempladas com obras do Governo.

O diretor-geral do DER, Elias Rezende, destacou que a espessura da camada asfáltica é de quatro centímetros e vai garantir conforto e segurança na trafegabilidade.”É uma satisfação ver, por meio do “Tchau Poeira” a efetivação do asfalto em Pimenta Bueno”.

AVANÇOS

O projeto “Tchau Poeira” já foi lançado em 15 municípios: Ariquemes, Vilhena, Rolim de Moura, Ouro Preto Do Oeste, Pimenta Bueno, Alta Floresta D’Oeste, São Miguel do Guaporé, Nova Brasilândia d’Oeste, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, Alto Alegre Dos Parecis, Costa Marques, Novo Horizonte Do Oeste, Santa Luzia d’Oeste e Castanheiras. E está em execução em dois deles: Ariquemes e Pimenta Bueno.

Para que o Governo de Rondônia execute o “Tchau Poeira”, as prefeituras devem apresentar o projeto que contempla, inclusive, a lista de ruas que devem ser beneficiadas. Os recursos investidos nas obras são 100% do Poder Executivo, resultado de um trabalho firme para fortalecer o desenvolvimento. Conforme o governador Marcos Rocha, o Estado saiu da condição de orçamento deficitário em 2019, e alcançou, em 2021 por meio um trabalho sério com aplicação correta de recurso público, superávit de R$ 826 milhões, exclusivamente para investimentos. O recurso deu origem a três grandes programas de impacto positivo para a sociedade: o “Governo na Cidade” que melhora os cartões postais dos municípios, o “Governo no Campo” com obras porteira a dentro nas áreas rurais, e o “Tchau Poeira”. Para este último são destinados R$ 300 milhões para atender os 52 municípios. Também estiveram presentes na reunião os deputados estaduais, Luizinho Goebel, líder do Governo na Assembleia Legislativa (ALE), e Cirone Deiró. Além de vereadores do município. LINHA DO TEMPO “TCHAU POEIRA” 12 de maio – Lançamento do Tchau Poeira em Ariquemes 13 de maio – Lançamento do Tchau Poeira em Pimenta Bueno 14 de maio – Lançamento do Tchau Poeira em Vilhena 27 de maio – Lançamento do Tchau Poeira em Costa Marques 27 de maio – Lançamento do Tchau Poeira em São Francisco do Guaporé 28 de maio – Lançamento do Tchau Poeira em Seringueiras 28 de maio – Lançamento do Tchau Poeira em São Miguel do Guaporé 13 de junho – Início das obras do Tchau Poeira em Ariquemes 23 de junho – Lançamento do Tchau Poeira em Alto Alegre dos Parecis 24 de junho- Lançamento do Tchau Poeira em Alta Floresta D’Oeste 24 de junho -Lançamento do Tchau Poeira em Santa Luzia D’Oeste 25 de junho -Lançamento do Tchau Poeira em Rolim de Moura 25 de junho -Lançamento do Tchau Poeira em Nova Brasilândia D’Oeste 26 de junho -Lançamento do Tchau Poeira em Novo Horizonte 26 de junho -Lançamento do Tchau Poeira em Castanheiras 01 de julho – Lançamento do Tchau Poeira em Ouro Preto do Oeste 22 de julho – Início das obras do Tchau Poeira em Pimenta Bueno