Vereadores de Alta Floresta visitam aldeias na Terra Indígena Rio Branco

O vereador Jeremias (PTB), a convite do vereador Dalton Tupari (PTB), visitou aldeias na Terra Indígena Rio Branco para conhecer um pouco da cultura, a realidade, bem como as comunidades indígenas do município.

Segundo o vereador Jeremias, o convite foi um presente para o mesmo, que pela primeira vez conheceu todas aldeias de acesso fluvial e participou da reunião da Associação Indígena Waypa, que aconteceu na aldeia Palhal, e que contou com a participação de mais de 100 indígenas representantes das aldeias fluviais e terrestres.

Os parlamentares receberam cobranças de melhorias nas estradas, oportunidade em que anunciaram, por meio do vereador Dalton, uma emenda de mais de R$ 300 mil, que terá adequação da estrada do Distrito de Nova Geasa até a Aldeia Colorado. O recurso é uma emenda do Deputado Estadual Ezequiel Neiva.

Durante as visitas, vereador Jeremias ressaltou a importância do representante indígena no Poder Legiativo.

