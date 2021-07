Prepare o casaco, Onda de frio no Brasil deve ser uma das mais intensas do século

Este ar polar deve ingressar no Brasil entre a terça e a quarta-feira fazendo com que as temperaturas cheguem a -10°C e sensação térmica de até -25°C entre quarta e sexta-feira da próxima semana, no Sul do país, com a probabilidade de neve.

Chama, ademais, atenção que os modelos têm indicado valores muito baixos no nível de 850 hPa não apenas no momento inicial do ar frio, por um ou dois dias como via de regra ocorre, mas para o período da quarta-feira até sábado da semana que vem, ou seja, por vários dias seguidos.

A massa de ar polar projetada pelos modelos é de tamanha intensidade que serão muitos dias consecutivos com temperatura média diária (calculada pelas mínimas e máximas) excepcionalmente baixas. O período de quarta até o sábado da próxima semana deve ser o mais gelado com máximas bastante baixas no período da tarde.