Tempo: Sábado (24) será chuvoso em boa parte da região Norte

Uma massa de ar polar pode provocar formação de geadas no interior do Rio Grande do Sul, centro e oeste de Santa Catarina e em áreas do Paraná

A frente fria segue avançando pelo Sul do país junto com o ciclone extratropical, que vai provocar chuva na região e em estados do Sudeste, com chance para chuvas no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul mas com volumes baixos. A chuva acontece principalmente no norte de Santa Catarina e Paraná, com 50 mm. Região Norte e faixa leste do Nordeste segue com o tempo chuvoso.

Depois da chuva, a previsão do tempo chama a atenção para o frio. Uma massa de ar polar pode provocar formação de geadas no interior do Rio Grande do Sul, centro e oeste de Santa Catarina e em áreas do Paraná.

“As temperaturas baixam ainda mais na segunda (19), com termômetros abaixo de zero no norte do Rio Grande do Sul e sul do Paraná, podendo chegar em áreas de trigo. O Frio perde força a partir de terça (20) e não são esperadas geadas para o Sudeste”, diz Desirée Brandt, da Somar.

A chuva volta a se espalhar apenas no fim do mês. A partir do dia 26 de julho, atingindo todos os estados do Sul, São Paulo, sul de minas, Mato Grosso do Sul e alguns pontos em Mato Grosso.

“Ainda para o fim deste mês é esperada uma nova queda na temperatura, que pode trazer chance novamente para formação de geadas em áreas do Sul”, finaliza Desirée.

Por Canal Rural