Pós-parto de vacas leiteiras enfrenta desafios nutricionais e o segredo para recuperação

As inscrições para o 1° Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau de Rondônia (Concacau) já estão disponíveis para os produtores de cacau interessados em participar da primeira edição e concorrer a R$ 23.100,00 em prêmios. As inscrições para o concurso finalizam no dia 20 de agosto, com a cerimônia de premiação prevista para o dia 5 de novembro de 2021. Podem se inscrever no Concurso os cacauicultores que produzirem lotes de cacau (Theobroma cacao) no Estado de Rondônia, na safra de 2021.

O Concacau é uma iniciativa conjunta da cadeia produtiva do cacau, realizado pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia (Sebrae), Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), Câmara Setorial do Cacau de Rondônia, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS) – Núcleo Regional Noroeste.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de forma on-line, pelo site da Seagri http://www.rondonia.ro.gov.br/seagri/ linkada para http://cacaumatasderondonia.com.br/, ou nos escritórios locais da Emater e por meio dos técnicos de campo do Senar, nos 52 municípios de Rondônia. No ato da inscrição o participante deverá anexar cópia do Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), documentos que comprovem a posse da propriedade, ficha de inscrição integralmente preenchida e assinada.

AVALIAÇÃO

Conforme consta no edital, para participar do Concacau, o produtor deverá entregar uma amostra representativa do lote do produto participante, com o volume de cinco quilos (kg) de cacau, a qual deverá estar acondicionada em embalagem devidamente lacrada em saco plástico transparente, identificada com o nome completo do produtor, CPF, telefone de contato e município. Também deverá manter disponível em sua propriedade ou armazém um lote contendo no mínimo 20 kg de cacau, homogêneo e equivalente à amostra inscrita neste concurso. A comissão organizadora realizará visitas para conferência dos lotes de cacau a qualquer momento, no decorrer do concurso. Caso haja divergência entre a amostra inscrita e o lote em estoque, o participante será desclassificado.

Para a avaliação de qualidade do cacau, todas as amostras inscritas serão recepcionadas pela comissão organizadora e passarão por um processo de triagem, em que serão codificadas. Após a codificação, as amostras serão submetidas a classificação física, que será realizada no laboratório credenciado pela comissão organizadora, com técnicos classificadores. Para a próxima fase, serão classificadas as amostras com umidade entre 6% e 8% e índice de defeitos inferior ou igual a 3%.

As amostras já classificadas fisicamente serão enviadas ao laboratório de classificação do Centro de Inovação do Cacau (CIC) em Ilhéus (BA) e submetidas à análise química e sensorial e de líquor para posterior análise da qualidade do chocolate. As cinco melhores amostras já classificadas na etapa sensorial e de líquor passarão pelo processamento de chocolate, seguindo metodologia de classificação da ISO 2451:2014. Depois passarão por um Júri Externo composto por no mínimo três profissionais da área técnica de cacau e chocolate e com experiência em degustação de chocolate e dois convidados pela comissão organizadora do concurso. De acordo com a engenheira agrônoma da Seagri, Larissa Duarte, serão premiados os inscritos que atenderem aos critérios do regulamento e apresentarem as maiores pontuações. “Serão considerados campeões de qualidade do Concacau os produtores apresentarem as maiores pontuações referente a qualidade (avaliação sensorial, qualidade global de líquor e chocolate) mais as notas da avaliação de sustentabilidade, após as análises”. Os participantes vão concorrer aos seguintes prêmios: 1º lugar, R$ 10.000,00 (dez mil reais) em dinheiro; 2º Lugar, R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em crédito; 3º lugar, pulverizador no valor de R$ 2.859,00 (dois mil e oitocentos e cinquenta e nove reais); 4º lugar, 400 mudas de cacau clonal no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Conforme destacou o secretário da Seagri, Evandro Padovani, o Concacau tem o intuito de identificar, premiar, promover e incentivar a melhoria da qualidade e da sustentabilidade na produção de cacau em Rondônia. “O Concacau vai agregar valores a produção, possibilitar maiores ganhos para o produtor e acessar melhores mercados, além de ser um instrumento de promoção do desenvolvimento territorial. O Governo de Rondônia está trabalhando na revitalização da cacauicultura para aumentar a produção de cacau com a substituição das mudas convencionais por clones de alto rendimento, a expectativa é aumentar a produção nos próximos anos”, explicou. A abertura das inscrições e apresentação do regulamento e premiação ocorrerá nesta quarta-feira (21), às 18h, por meio de uma live que será transmitida pelos canais oficiais da Seagri e SBCS, no Facebook e YouTube.