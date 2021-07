Indiomarcio Pedroso leva pedidos da população ao conhecimento do Executivo

Indiomarcio Pedroso (PTB), presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, está atento aos pedidos da população, levando as informações e solicitações ao conhecimento do Poder Executivo, para atendimento as necessidade dos moradores.

Esta semana, o parlamentar apresentou pedidos solicitando a manutenção no sistema de iluminação pública, atendendo cobranças de moradores da Avenida Isaura Kwirant, no Bairro Santa Felicidade.

Outro pedido apresentado por meio de ofícios enviados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMIE) e ao prefeito, Gio Damo, diz respeito a instalação de lombadas (redutores de velocidade ou quebra-molas) no travessão da Linha P-50 com a Linha 156.

Junto aos documentos foi anexada uma solicitação assinada por moradores e produtores rurais que trafegam pelas linhas P-50 e 156.

Indiomarcio continua ouvindo a população e levando os pedidos aos setores competentes, aguardando providências.

