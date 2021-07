Governo anuncia execução do Plano de Retorno das Aulas Presenciais para o dia 9 de agosto

Com investimento de quase R$ 9 milhões, o Governo de Rondônia vai entregar, na próxima segunda-feira (12), ao Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), quatro unidades móveis que levarão educação profissional a diversos pontos do Estado através de cursos técnicos e de qualificação profissional. A ação possibilitará a interiorização da capacitação profissional com estruturas móveis fabricadas e equipadas especificamente para esse fim, através da “Educação sobre Rodas”.

O projeto faz parte do plano de expansão da educação profissional do Governo de Rondônia, dentro do Planejamento Estratégico 2019/2023, para contribuir na implementação da política de desenvolvimento do Estado, com proposta de ofertar mais de 15 cursos de habilitação técnica que serão desenvolvidos em aproximadamente 120 turmas em todo Estado, além do incremento de cursos de qualificação profissional e formação inicial em mais de 100 cursos diferentes de formação, nas diversas regiões do Estado.

UNIDADES MÓVEIS

Com 15 metros de comprimento cada, as escolas móveis foram montadas e fábricas nas cidades de São Paulo (SP) e Curitiba (PR). As unidades estão equipadas com laboratórios completos e tecnologia de ponta, que contemplam os eixos de educação: Produção Alimentícia (que terá aulas sobre panificação e confeitaria); Processamento de Pescado (com curso de piscicultura e frigorífico); Ambiente e Saúde (com aulas de imagem pessoal); e Processos Industriais (com curso de manutenção de máquinas pesadas).

Inicialmente as unidades atenderão os municípios de Ariquemes, Candeias do Jamari, Pimenta Bueno e Vilhena.

“Atualmente, o Idep já chegou a todas as regiões do Estado com disponibilização de vagas em cursos de qualificação profissional e formação inicial em modalidade remota. Com a chegada das unidades móveis poderemos alcançar ainda mais localidades, onde há maior carência da profissionalização naqueles eixos de estudo ou onde há menor atendimento de políticas públicas”, explicou a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira.

Para o governador Marcos Rocha, a educação profissional é uma das grandes prioridades no desenvolvimento do Estado, pois, por meio dela, é possível oferecer ferramentas à sociedade para contribuir com a transformação do indivíduo e do desenvolvimento econômico e social, com a geração de renda e crescimento profissional.

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Na mesma oportunidade, uma turma do Curso de Qualificação Profissional de Assistente de Recursos Humanos, do Eixo Tecnológico Gestão de Negócios, receberá o certificado de conclusão. Serão 40 alunos presentes à cerimônia.

O curso aconteceu de abril a junho de 2021, com carga horária de 160 horas, na modalidade remota.

Fonte