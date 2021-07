Pirataria; parlamentares e entidades definem prioridades para frear a prática no país

Em ato solene na tarde de terça-feira (13), o Governo de Rondônia inaugurou a primeira incubadora e aceleradora estadual (Hub.RO), criada para dar origem a novos negócios (startups). Com recursos do Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado (Fider), o Executivo Estadual investiu na aquisição de mobiliário, acesso à internet e aluguel do espaço com ambiente favorável à apresentação de projetos de novos empreendedores.

Iniciativa da gerência de ciência, tecnologia e inovação da Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi), a Hub.RO foi instalada ao lado da agência do Programa Tudo Aqui, no térreo do Porto Velho Shopping, e começará as atividades nesta quarta-feira (14), das 10h às 22h.

Hub (centro) é um termo utilizado mundialmente para se referir a prestação de serviços com informações, soluções, ideias e demais apoios a empresários e empreendedores locais, donos de startups carentes de investimentos.

O termo de abertura, com validade para 12 meses, foi assinado pelo governador Marcos Rocha; o diretor executivo da Semente Negócios e Finanças Ltda., de Porto Alegre, Márcio Jappe, vencedora da licitação, e gerente da Hub.RO; e o superintendente da Sedi, Sérgio Gonçalves da Silva.

INOVAÇÃO

No alto da sala, uma frase define essa alavanca da cultura empreendedora: “A criatividade é pensar coisas novas. A inovação é fazer coisas novas”, cujo autor é Theodore Levitt, alemão conhecido por Ted Levitt, grande estudioso e um dos maiores nomes de teóricos de marketing.

“A partir desta quarta-feira, podem vir fomentar seus negócios; o ambiente é seguro”, convocou o superintendente da Sedi, que destacou a importância da incubadora para a população. “Agregamos várias especialidades a este empreendimento que contribui para o êxito de nossa economia”, disse o governador Marcos Rocha. “

A incubadora oferece infraestrutura, capacitação e suporte gerencial, orientando empreendedores a respeito de aspectos administrativos, comerciais, financeiros e jurídicos.

“Startups existem no mundo inteiro. Temos que pensar bem alto e com os pés no chão, para realizar os sonhos de nossa gente: Em outros locais do mundo dá certo, vamos também fortalecer nossas ideias”, disse o governador.

O governador Marcos Rocha estima cerca de 600 empresas interessadas em fomentar negócios em Rondônia e lançou o desafio: “Temos diversos órgãos de governo com ideias maravilhosas, e condições de fazê-las acontecer a partir daqui, aproveitando o potencial de jovens de qualquer idade dispostos a transformá-las em coisas grandes”.

Marcos Rocha destacou também a atuação da Sedi, que acompanhou o projeto desde o início, e também ao trabalho do superintendente Estadual de Orçamento e Gastos Públicos, Carlos Lopes, “pela manutenção do ambiente da HUB”; da secretária Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, Luana Rocha, “por também trabalhar para que as pessoas possam crescer”; da intérprete e tradutora de Libras (Língua Brasileira de Sinais), Núbia Lopes, e da imprensa, “por levar informações a todos”.

RECONHECER TALENTOS

“Estamos honrados e gratos em receber algo que tem toda conexão conosco: transformar pequenos e médios negócios em grandes empreendimentos; a parceria com o governo se consolida”, discursou o superintendente do Porto Velho Shopping, Cássio Ribeiro.

“É um privilégio fazer parte desse processo que proporciona novos recursos a Rondônia, premiando seus talentos que haverão de cravar o nome deste estado no ambiente nacional de inovação”, disse Márcio Jappe, da consultoria Semente.

“Em 2019, o governador Marcos Rocha lançava o Programa de Inovação do Estado, e o trabalho embrionário da rede de incubadoras começou, buscando-se modelos. Com a licitação nacional, veio essa empresa experiente, especializada, e certamente caminharemos para também figurar no mapa da inovação no País”, disse o titular da Sedi, Sérgio Gonçalves. Ele garantiu ainda que “a juventude envolvida com games, caso tenha alguma boa ideia, agora tem chance de transformá-la em projeto e ganhar com isso”. Segundo ele, a proposta da Hub.RO visa à inovação tecnológica, gestão de núcleos de inovação tecnológica, gestão de núcleos de desenvolvimento e inovação ou equivalentes. “Há trinta anos era outra a linguagem e hoje destaca-se moderna tecnologia, e eu quero lembrar que o governador se comprometeu a tirar Rondônia dos últimos lugares entre estados inovadores”, afirmou o titular da Sugesp, Carlos Lopes. Confira a galeria de imagens