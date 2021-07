Incêndio em vegetação na região do aeroporto mobiliza bombeiros e Pc em Vilhena

Segundo testemunhas, vítima era morador de Vilhena

Um caminhoneiro identificado até agora apenas como “Valdir”, segundo um colega ouvido pelo FOLHA DO SUL ON LINE, morreu na manhã desta quarta-feira, 16, quando o caminhão truck que dirigia se chocou com uma carreta na BR 364, a poucos quilômetros da área urbana de Vilhena.



No local do acidente, o FOLHA DO SUL ON LINE conversou com uma testemunha da colisão fatal. Segundo o entrevistado, ele estava atrás da carreta, que seguia no sentido Porto Velho, quando o caminhão invadiu a pista.



Segundo a testemunha, o truck, que vinha na direção de Vilhena atravessou a rodovia, foi parar do outro lado do acostamento, e quando tentava retornar à sua mão de direção, foi atingido pela carreta.



Segundo pessoas que estavam no local, o motorista morto era morador de Vilhena. O condutor da carreta não se feriu.



O site segue acompanhando o caso e traz, a qualquer momento, novos detalhes da fatalidade.

Fonte: Folha do Sul