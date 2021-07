Governo recebe reforço de mais 70 homens da Força Nacional

Governo de Rondônia recebe reforço de mais 70 homens da Força Nacional para combater a criminalidade no campo

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia (Sesdec) e da Polícia Militar (PMRO), recebeu nesta terça-feira (14) reforço de efetivo da Força Nacional de Segurança Pública para atuar na “Operação Rondônia”, que está em andamento desde junho. A recepção foi feita pelo secretário da Sesdec, José Hélio Cysneiros Pachá, e pelo comandante geral da PMRO, coronel Alexandre Luís de Freitas Almeida, na Escola estadual Major Guapindaia, em Porto Velho.

A permanência da Força Nacional em Rondônia foi autorizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Portaria 235, de 14 de junho, com ações de preservação da ordem pública pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90.

Apesar da portaria permitir apoio amplo, o Governo do Estado tem na “Operação Rondônia” o foco voltado para a paz no campo, podendo, se necessário, empregar o efetivo federal em qualquer outra atividade de segurança pública que inclui o policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense.

O secretário da Sesdec, José Hélio Cysneiros Pachá agradeceu, em nome do governador Marcos Rocha, o reforço no efetivo da Força Nacional. “Agora com esses 70 policiais que concluíram missão no Amazonas, temos um total de 140 homens e mulheres que vão aumentar a capacidade de policiamento rural da nossa Polícia Militar e outras missões que forem necessárias”, reforçou o secretário.

As boas-vindas à tropa foram feitas, como de costume, demonstrando toda a força do efetivo da Força Nacional. Do comandante geral da PM, coronel Almeida, o grupo ouviu sobre as peculiaridades da região, principalmente em relação às áreas rurais, possibilitando a Polícia Militar cumprir missões de reintegração de posse. Na atuação específica em regiões de conflito, os resultados obtidos até o momento são positivos, principalmente no que diz respeito a apreensão de armas”, ressaltou o comandante geral.

O comandante da Força Nacional em Rondônia, o Major Inácio Delgado destacou que “a atuação da tropa é dinâmica e se desloca pelo país de acordo com a necessidade e as demandas repassadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. A maior parte do efetivo que reforça a Operação Rondônia veio de Manaus e outras regiões no entorno de Rondônia. O objetivo é fortalecer as ações em apoio à Secretaria de Segurança do Estado para que a sensação de segurança esteja sempre a mais elevada possível”, enfatizou o comandante.

Com o apoio da Força Nacional no reforço para o enfrentamento à criminalidade no campo, é possível fortalecer equilíbrio para o combate aos demais crimes com o policiamento estadual. As áreas de atuação da “Operação Rondônia” continuam sob sigilo para que a forças empregadas possam surpreender os criminosos, mas o secretário da Sesdec pontuou que algumas regiões vão continuar a receber atenção especial como o Cone Sul, Região de Ponta do Abunã e no entorno da BR-429.

