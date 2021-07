Homem é preso transportando aproximadamente 40 kg de pasta base de cocaína

Um golpe feito a partir de um anúncio online de um Honda Civic garantiu R$ 30 mil a um estelionatário, que fingiu ser intermediário entre o comprador do carro e o real proprietário. O crime foi registrado pela Policia Militar de Alta Floresta (RO).

Segundo a vitima, estava negociando um veículo carro Honda Civic que havia visto no classificados de compra e venda na rede social Facebook, no valor de 30 mil reais com o um número de whatsapp que era usado por um estelionatário que disse que o veículo estava na cidade de Alta Floresta D´Oeste e que a vitima poderia ver o veículo Honda Civic.

Na data combinada, a vítima se deslocou até a cidade de Alta Floresta para ver o veículo anunciado, chegando ao local, essa compareceu no endereço em que o carro se encontrava, e viu o veículo Honda Civic que estava sendo anunciado pelo número de Whatsapp. No local a vítima realizou transferência no valor de 30 mil reais na conta do estelionatários imaginando ser o real proprietário de veículo, a conta de depósito foi caixa econômica Federal, transferência via PIX, e após o depósito o comprador foi bloqueado pelo contato do estelionatário.

Em contato com o verdadeiro dono do carro, que também é vítima do estelionatário, esse relatou que havia postado seu veículo Honda Civic nos classificados da rede social Facebook no valor de 51 mil reais, e que na data do dia 10/06/2021. Um homem disse que tinha interesse de comprar o veículo e que iria passar o veículo para outra pessoa no valor de uma dívida, e na data de hoje o comprador veio ver o veículo postado no anúncio falso.

Segundo PM, o dono do carro ainda recebeu um comprovante de depósito falso no valor de 50 mil e após isso o contato do Whatsapp dizia que ele já poderia transferir o veículo para o comprador, mas ele disse que só entregaria quando o dinheiro caísse em sua conta, após alguns minutos o dono do carro percebeu que havia caído em um golpe e acionou a PM, que registrou ocorrência de estelionato.

Fonte: 190 on line