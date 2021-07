Solicitação de averbação de alteração de titularidade de Q. F. da Silva Com peças p/ Moto

A (o) JOÃO DA SILVA com sede à LINHA P-42, KM-8,0, LOTE 50-B3, DA GLEBA 03, DO SETOR PARECIS I, NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D’OESTE, Estado de Rondônia, devidamente cadastrado no CPF/MF nº 325.578.172-87, Processo SEDAM nº 1801/231/2016 de 07/06/2016, torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em 14/07/2021, a

SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE OUTORGA DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAL para CAPTAÇÃO DE ÁGUA, cujo ponto está localizado na Coordenada Geográfica 11º 59´29,9” S; 61º 54’ 25,6” W, cuja água será utilizada na atividade IRRIGAÇÃO DE CAFÉ E ORTIFRUTIGRANJEIROS.

Alta Floresta D’Oeste-RO, 14 de julho de 2021.

JOÃO DA SILVA

PROPRIETÁRIO