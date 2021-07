Microcrédito impulsiona economia em Rolim de Moura

O Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi), vem transformando sonhos em realidade e ao mesmo tempo fomentando a economia com o Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios de Rondônia (“Proampe”).

O “Proampe” foi criado por meio do Decreto n.º 25.555, de 16 de novembro de 2020, e conta com o subsídio de R$ 10 milhões do Governo do Estado e recursos do sistema financeiro privado.

Em Alta Floresta d’Oeste, município distante 527,7 quilômetros de Porto Velho, capital do Estado, a unidade foi inaugurada no mês de maio de 2021 e já atendeu 27 empreendedores que tiveram seus projetos de créditos aprovados. Ao todo R$ 707 mil, já foram injetados na economia local.

O “Proampe” oferece empréstimos com valores de até R$ 30 mil, para cada tomada de crédito, disponível aos empresários com faturamento de até R$ 360 mil ao ano, com juros menores, podendo ser dividido em até 36 parcelas.

Liderança da Terra Indígena Rio Branco, Valdir Aruá, é um dos beneficiados pelo “Proampe”. Ele é produtor de café reconhecido e premiado nacionalmente no município de Alta Floresta d’Oeste. Apesar do histórico primoroso e da qualidade do produto, o fato de ser indígena, residente dentro da terra indígena, trouxe alguns obstáculos para conseguir o crédito junto a instituições financeiras tradicionais.

Valdir Aruá, explica que apresentou a proposta, recebeu a visita dos representantes do “Proampe” e foi beneficiado com o valor do empréstimo de R$ 30 mil, tendo prazo de pagamento com carência de seis meses para começar a pagar em 30 parcelas. O recurso foi investido na construção de agroindústria para beneficiamento de café robusta alto padrão. “Para nós indígenas, mesmo sendo produtores, era muito difícil conseguir empréstimos para investimentos. Essa comodidade (“Proampe”) é muito boa. Vamos fazer nosso café aqui mesmo e conseguir vendendo por um valor melhor”.

As obras de construção da agroindústria que beneficiará o café, já foram iniciadas e diversos materiais foram comprados, agora ele produz, ao mesmo tempo que constrói o que antes era só um sonho.

“O “Proampe” é a maneira encontrada para quem precisa realizar um pequeno sonho”, disse Aruá.

Já o empresário, Paulino da Silva Santana, popularmente conhecido por Paulão do espetinho, referência em qualidade de serviços alimentícios em Alta Floresta d’Oeste, há anos trabalhando no ramo de alimentação, é respeitado e possui uma clientela fiel. Mas com a pandemia, precisou fechar as portas por um período e aguardar a liberação por parte das entidades sanitárias para retornar com a atividades, contudo, os prejuízos foram significativos.

“O “Proampe” foi a solução para um problema que iria prejudicar muito o meu negócio. Consegui apoio, para ir me recuperando”, relatou Paulão.

Ele foi beneficiado com o empréstimo no valor de R$ 15 mil, para capital de giro, divididos em 24 parcelas e carência de seis meses para começar a pagar. “Com a pandemia e o tempo que passamos de portas fechadas, ou atendendo por delivery, ficamos com o financeiro impactado. Eu precisaria demitir alguns colaboradores para poder continuar atuando. Mas, fiz o meu cadastro no “Proampe”, apresentei a documentação exigida e fui beneficiado. Vou poder manter minha equipe e fazer o negócio crescer novamente”. O prefeito de Alta Floresta d’Oeste, Giovan Damo, “Gio Damo”, ressalta que abraçou o “Proampe” assim que a equipe sugeriu a implantação da agência no município. “O programa vem ao encontro ao anseio dos nossos empresários que precisam ganhar fôlego em seu empreendimento. O empréstimo está proporcionando fomento na economia. Parabéns! governador Marcos Rocha por investir naquilo que as pessoas mais precisam. O programa tem incentivado os nossos empreendedores a realizarem seus sonhos. É uma oportunidade de retomada da economia local. Esse é um incentivo ao micro, pequeno e médio empreendedor e vai ajudar muitas famílias”. O “Proampe” em Alta Floresta d’Oeste funciona anexo ao Teatro Municipal, na Avenida Nilo Peçanha, Praça Aurélia Stédile. Maiores informações pelo telefone da agência “Proampe” (69) 9 9342-0202. (Microcrédito do Proampe auxiliar empreendedores e impulsiona a economia em Rolim de Moura, é o que destaca a quinta reportagem da série sobre o Proampe.)