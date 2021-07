Governo inaugura 1ª incubadora de empresas para auxiliar empreendedores

O Governo de Rondônia fez adesão na tarde desta segunda-feira (12) à plataforma que unifica os canais digitais do Governo Federal, o gov.br, passando, desta forma a estar entre os 14 estados do Brasil que adotaram a mesma medida de simplificação dos serviços públicos. A adesão de Rondônia é feita por meio da Junta Comercial do Estado de Rondônia (Jucer) e irá facilitar os trâmites para abertura, alteração e encerramento de empresas.

A iniciativa faz parte do Plano Estratégico do Poder Executivo, na missão de aumentar a eficiência e a qualidade da prestação do serviço público com o uso de tecnologia. Durante o lançamento no Auditório Jerônimo Santana do Palácio Rio Madeira, representantes do Governo do Estado, e de forma remota, do Governo Federal, enalteceram as vantagens da parceria.

Entre elas, a principal é o uso da assinatura eletrônica avançada que vai estar disponível a partir desta terça-feira (13), o que possibilita a assinatura de documentos digitais de maneira fácil e segura. Para isso, o cidadão deve adquirir o selo de confiabilidade prata ou ouro por meio do APP Meu Gov. Br. Tendo assim benefícios como a dispensação do contato presencial, redução de custos e eliminação de etapas no serviço.

‘‘Todos os serviços da Junta, como abertura, alteração e baixas de empresas poderão ser feitos pelo gov.br, basta o cidadão fazer o cadastro que receberá o aparato para assinatura virtual, tendo uma base de dados que proporciona maior segurança para o usuário. Desta forma todos os serviços estão de forma virtual. O que dará uma velocidade muito maior para acesso aos serviços sem precisar ir até a Junta Comercial’’, afirma o presidente da Jucer, José Alberto Anísio. O gestor da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), Luis Fernando Pereira, que participou do evento representando o governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que com essa parceria o Empresa Fácil do Governo de Rondônia passa a ser acessível pelo gov.br, uma integração que para ele beneficia a população, e ajuda o Estado a se tornar um ambiente propício aos negócios com geração de oportunidades para todos. ‘‘Quanto mais pudermos reduzir a intermediação para que o cidadão acesse o produto final do qual ele precisa, melhor. Buscamos assim facilitar o acesso aos serviços públicos, e ao mesmo tempo assegurar a segurança das ações realizadas por meio digital, a proteção dos dados pessoais, e garantindo instrumentos de combate à fraude. Em nome do governador, agradeço ao presidente Jair Bolsonaro, por permitir ampliar esse serviço, sendo que aqui em Rondônia começamos pela Junta Comercial’’, disse o secretário. O titular da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), Delner Freire, também pontuou que a iniciativa está em conformidade com a proposta do Estado de avançar no Governo Digital. O Secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luis Felipe Salin Monteiro, destacou que por meio do gov.br é possível oferecer serviços de políticas públicas de forma mais eficiente e com maior qualidade, sendo símbolo da transformação digital.