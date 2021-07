Ônibus pega fogo após colisão com carreta tanque e deixa mortos e feridos

Um homem ainda não identificado morreu num trecho urbano da BR 174, em Vilhena, na manhã desta quinta-feira, 08, após o taxi que estava dirigindo capotar nas proximidades do Posto Trevo, saída para Cuiabá (MT).

De acordo com informações preliminares obtidas pelo FOLHA DO SUL ON LINE, o veículo era roubado. Segundo um taxista da cidade de Pontes e Lacerda , ouvido pelo site por telefone, um colega dele foi vítima do roubo.

Conforme o entrevistado, o autor do crime contratou um taxista em Pontes e Lacerda (MT) para fazer uma corrida até Comodoro (MT), mas nas proximidades da cidade de Conquista do Oeste, teria rendido a vítima, fugindo com o carro.

Já ciente do roubo, a PRF de Vilhena deu início a uma perseguição após o veículo passar pelo posto da unidade. Na fuga, o ladrão perdeu o controle e capotou várias vezes num trecho de terra às margens da rodovia, morrendo no local.

O corpo do assaltante continua dentro do taxi roubado, a reportagem do site acompanha o caso e trará novas informações a qualquer momento.

Fonte: Folha do sul on-line