Reunião para atendimento publico a crianças com TEA e TDAH em Santa Luzia.

Na ultima segunda feira 12, foi realizado uma reunião na câmara de vereadores de Santa Luzia, para discutir a implementação da lei federal 13.977, que visa atender as necessidades de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Diante das dificuldades enfrentadas por Ângela Cristina Ferla Gonçalves, mãe do pequeno Miguel Ferla Gonçalves, diagnosticado com TEA, do alto custo do tratamento, viu a necessidade de estudar sobre o diagnóstico de seu filho e a sobre a legislação vigente sobre os direitos do Autista. Três anos após o diagnóstico de Miguel, Ângela percebeu que várias mães também enfrentavam dificuldades em ajudar seus filhos, diante do impasse, foi procurada por algumas pessoas querendo saber sobre o tratamento, e então procurou oferecer as famílias sua experiência.

Procurou apoio no legislativo do município de Santa Luzia do Oeste, e em conversa com o vereador Laércio de Aguiar, e ele se propôs a contribuir com a causa, foi marcada uma reunião com o assessor jurídico da câmara municipal e a mãe Ângela foi convidada a participar.

Angela falou sobre a lei que trata dos benefícios para os autistas e que no município de Santa Luzia ainda não oferece as famílias que tem filhos com TEA. O vereador Laércio se comprometeu buscar amparo e recursos que possa atender a causa dos Autista e TDAH no município de Santa Luzia “estou comprometido com esta cousa não tinha conhecimento mais agora família de TEA e TDAH pode contar comigo” afirmou.

Vereador Neto e vereador Adair, também foram solidários e se comprometeram lutar juntos com as famílias, os demais vereadores não participaram pois foi uma reunião de ultima hora e não teve como convida-los, porem em próxima oportunidade iremos programar com antecedência e convidar todos que tem interesse em nos ajudar, afirmou Laércio.

A Lei 13.977, Romeo Mion, lei federal em homenagem ao filho mais velho do apresentador Marcos Mion, determina a criação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), foi criada para melhor identificar as pessoas com TEA.

Fonte.Rondonianews