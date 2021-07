Qual o segredo para unhas lindas e saudáveis?

Especialista destaca a importância dos cuidados diários e uso de suplementos orais a fortalecedores

Nove entre dez mulheres querem estar sempre com as unhas perfeitas. Este é um item essencial, renovado periodicamente, assim como o corte de cabelo, a maquiagem e outros cuidados pessoais. Ter unhas bonitas faz parte da personalidade feminina! Mas, é preciso ter cuidado. Há procedimentos que podem deixar as unhas bonitas no momento, mas ter reflexos na saúde como um todo. É o que alerta o Dr. Juliano Augusto Ribeiro de Carvalho, dermatologista, especializado em Dermatologia Avançada pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

Dr. Juliano Carvalho recomenda que em determinados momentos até é preciso dar “respiro” para as unhas, deixando-as sem esmaltação. “Deixar períodos sem esmalte é importante para a saúde das unhas, começando pela hidratação. Com isso, conseguimos devolver os lipídeos que as unhas precisam para que sua lâmina fique com o teor de hidratação correto e, assim, permaneçam fortes”.

Outra dica do especialista da UNIFESP é não retirar as cutículas, que servem como proteção para a matriz ungueal, agindo como barreira para evitar que traumas e infecções atinjam essa região. Hidratando bem as cutículas, reduz-se a necessidade de retirá-las. Caso haja necessidade de esmaltação, sempre tenha o cuidado de retirar o esmalte com removedores sem propanona (acetona), já que esse produto contribui para o ressecamento das unhas, tornando-as mais fracas e quebradiças.

Além desses cuidados, pode ser benéfica a suplementação oral com aminoácidos essenciais, como biotina, vitaminas e ferro, que contribuem para o bom desenvolvimento e crescimento das unhas fracas. “Uma fonte de proteína com aminoácidos sulfurados (principais componentes da lâmina ungueal), vitaminas e minerais ajuda as unhas a crescer mais fortes e resistentes”, destaca o dermatologista.

A utilização de um fortalecedor na própria unha também é recomendável, principalmente composto com queratina, extrato de Panicum miliaceum e glicerina. O Dr. Juliano Carvalho ressalta que produtos dermocosméticos contribuem para a correta hidratação da lâmina ungueal, fundamental para a saúde das unhas. “Eles criam um filme sobre as unhas, oferecendo proteção. Além disso, fortalecem a lâmina devido à presença dos aminoácidos e biotina”, informa o especialista.

Dr. Juliano Carvalho recomenda que, durante a pandemia, manter as unhas curtas é o mais saudável. “Unhas longas facilitam acúmulo de sujeira e dificultam sua higienização. Sem contar que as unhas muito compridas favorecem o mecanismo de alavanca, facilitando o seu descolamento e o desenvolvimento de micoses”.

Dicas para o corte correto das unhas – O Dr. Juliano Augusto Ribeiro de Carvalho, dermatologista, especializado em Dermatologia Avançada pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), ressalta a importância de ter cuidado com o corte das unhas.

“Nos pés, o corte deve ser reto, para evitar que as unhas encravem. Já nas mãos, o melhor é que o corte seja arredondado, para que os cantos mais pontudos não fiquem enroscando em tecidos, facilitando a quebra e trauma nas unhas”.

Ele também explica que é fundamental que os materiais pessoais utilizados para o cuidado das unhas sejam sempre bem higienizados. No caso de ser itens utilizados em salões de beleza ou por profissionais, devem ser sempre esterilizados antes dos procedimentos.

