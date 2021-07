Junior Melo participa de reunião de planejamento para início das obras do DER

O vereador Junior Melo (PSD) participou de uma reunião com representantes do Poder Executivo Municipal e representantes do Departamentos de Estradas de Rodagens e Transportes do Estado de Rondônia – DER, e da Casa Civil, para tratar do planejamento para o início das obras de pavimentação asfáltica e recapeamento de ruas e avenidas de Alta Floresta D’Oeste.

O vereador informou que o prefeito Gio Damo e o vice-prefeito, Robson Ugolini, participaram da reunião.

Na oportunidade Junior Melo solicitou “celeridade no início das obras e que as mesmas sejam bem feitas e entregues com qualidade a população”.

Junio Melo ainda se colocou na posição de fiscalizador das obras no município.

Fonte: Assessoria