Indiomarcio e moradores se reúnem com prefeito p/tratar de pavimentação asfáltica

Indiomarcio Pedroso (PTB), presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta D’Oeste, e moradores do Bairro Princesa Isabel, se reuniram com o prefeito Gio Damo e o vice-prefeito, Robson Ugolini, para tratar da pavimentação asfáltica de trechos das Avenidas José Linhares e Porto Velho.

A reunião aconteceu na manhã desta segunda-feira (12), na sede da prefeitura de Alta Floresta, e foi provocada após o Executivo Municipal retirar os trechos do mapa de pavimentação asfáltica a ser executado através do Programa “Tchau Poeira” – do Governo de Rondônia.

De acordo com Indiomarcio Pedroso, a administração municipal informou que a previsão era para chegada de mais asfalto para Alta Floresta, mas como diminuiu a quantidade, foi necessário retirar algumas ruas e avenidas do mapa.

O vereado disse ainda que durante a reunião “o Executivo Municipal se comprometeu a destinar pavimentação asfáltica para o Bairro Princesa Isabel na próxima ação ou investimento que for realizado no município”.

