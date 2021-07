Deputada Mariana Carvalho visita Alta Floresta D’Oeste e anuncia investimentos

O Governo de Rondônia, por meio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) distribuirá 567.500 mudas de café clonal e 38.000 mudas de cacau clonal na Zona da Mata – é o programa “Plante Mais”

O deputado Jean Oliveira agradeceu ao Governo do Estado pela implementação do programa “Plante Mais” que prevê a distribuição de cinco milhões de mudas de café clonal e 600 mil mudas de cacau clonal a produtores familiares. Para os municípios da zona da Mata serão um total de 567.500 mudas de Café e 38.000 mudas de cacau.

Conforme planilha da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), a quantidade de mudas por município na zona da Mata será a seguinte: Alta Floresta D’Oeste – 141.500 mudas de café e 5.000 mudas de cacau; Distrito de Izidolândia – 17.500 mudas de café e 4.000 mudas de cacau; Alto Alegre – 67.500 de café e 5.000 de cacau; Santa Luzia – 67.500 de café e 5.000 de cacau; Rolim de Moura – 70.000 de café e 5.000 de cacau; Castanheiras – 67.500 de café e 4.000 de cacau; Novo Horizonte – 67.500 de café e 5.000 de cacau e Nova Brasilândia – 67.500 mudas de café e 5.000 mudas de cacau.

“Nós, em nome da população produtiva da zona da Mata, agradecemos ao Governo do Estado, que via Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), juntamente com a Emater, implementarão o programa “Plante Mais”, de grande importância para o setor produtivo da zona da Mata. Será de suma importância no fortalecimento das unidades produtivas dos agricultores familiares. A Seagri, com a gestão do senhor Evandro Padovani, está de parabéns por essas ações contínuas de apoio e suporte à agricultura familiar do Estado”, disse o deputado.

Jean Oliveira ressaltou a importância da cafeicultura, um dos carros-chefes na economia de Rondônia, daí a necessidade do seu fortalecimento tanto na produção quanto na qualidade de grãos; e a lavoura cacaueira que desponta com uma das maiores produtoras brasileira classificando-se hoje como uma das grandes produções de cacau no Brasil. “É importante o suporte que o Governo oferece a esses dois importantes segmentos da economia do Estado”, disse o deputado.

