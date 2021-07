Alta Floresta registra 05 novo casos de covid-19, nesta sexta-feira dia 09 de julho

Nas últimas 24 horas foram registrados 14 óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, três foram em Jaru, sendo uma mulher de 44 anos de idade e dois homens (81 e 78 anos de idade); dois em Cacoal, sendo uma mulher de 50 anos de idade e um homem de 59 anos; dois em Porto Velho, sendo uma mulher de 84 anos de idade e um homem de 43 anos; um homem de 33 anos de Ariquemes; um homem de 35 anos de Corumbiara; um homem de 69 anos de Ji-Paraná; um homem de 41 anos de Ouro Preto do Oeste; um homem de 86 anos de idade de São Francisco do Guaporé; um homem de 56 anos de idade de São Miguel do Guaporé e uma mulher de 55 anos de idade de Vale do Anari.